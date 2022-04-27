Война с Россией может продолжаться до Нового года – новый прогноз Арестовича

Алексей Арестович (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Прекращение наступления российских войск на Донбассе совсем не будет означать окончание войны. Она может продолжаться вплоть до Нового года.

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью UkrLife.

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"Надо настраиваться на долгую историю. Прекращение активной фазы на Донбассе – это не означает конец войны. Все равно дальше будут тактические действия, налеты, война... Это длинная история, и может быть совсем длинная, это может быть до Нового года, все зависит от ряда обстоятельств", – сказал он.

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