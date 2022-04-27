Війна з Росією може тривати до Нового року – новий прогноз Арестовича

Олексій Арестович (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Припинення наступу російських військ на Донбасі зовсім не означатиме закінчення війни. Вона може тривати аж до Нового року.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю UkrLife.

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"Треба налаштовуватися на довгу історію. Припинення активної фази на Донбасі – це не означає кінець війни. Все одно далі будуть тактичні дії, нальоти, війна... Це довга історія, і може бути дуже довга, це може бути до Нового року, все залежить від низки обставин", – сказав він.

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