Возобновление рейсов пригородных электричек и новые правила продажи алкоголя в Сумской области — эти и другие события 14 июня

Важные события 14 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 14 июня, "Укрзализныця" возобновит рейсы некоторых электричек. Кроме того, с сегодняшнего дня в Сумской области меняются правила продажи алкоголя.

"Укрзализныця" возобновляет рейсы электричек Киев – Васильков-2

АО "Укрзализныця" с 14 июня возобновляет курсирование пригородных поездов в направлении от Киева до станции Васильков-2.

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С сегодняшнего дня электропоезд № 6040 будет отправляться ежедневно со станции Васильков-2 в 06:10, на станцию ​​Киев-Пассажирский будет прибывать в 07:14. Обратно поезд № 6039 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 07:31, прибывать на станцию ​​Васильков-2 в 08:35.

Электропоезд № 6044 будет отправляться ежедневно со станции Васильков-2 в 08:56, прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 09:59. Обратно поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский под № 6043 в 10:13, прибывать на станцию ​​Васильков-2 в 11:16.

Электропоезд № 6048 будет отправляться ежедневно со станции Васильков-2 в 11:47, прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 12:51. Обратно этот поезд будет отправляться под № 6047 в 15:09, прибывать на станцию ​​Васильков-2 в 16:12.

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Электропоезд № 6052 будет отправляться ежедневно со станции Васильков-2 в 16:22, прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 17:26. Обратно этот поезд будет отправляться под № 6051 в 17:38, прибывать на станцию ​​Васильков-2 в 18:41.

Электропоезд № 6056 будет отправляться ежедневно со станции Васильков-2 в 18.55, прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 19.58. Обратно этот поезд будет отправляться под № 6057 в 20:11, прибывать на станцию ​​Васильков-2 в 21:13.

Кроме того, на сегодня "Укрзализныця" назначила один эвакуационный поезд. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

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Расписание эвакуационных поездов на 14 июня:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Время отправки может меняться.

В Сумской области изменится время реализации алкоголя

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий сообщил о намерениях изменить временный период реализации алкогольных напитков на территории области с 14 июня.

"Сегодня вместе с рестораторами, представителями торговых сетей, контролирующих и правоохранительных органов, пришли к общему согласию в этом вопросе. В магазинах купить пиво, слабоалкогольные напитки и вино можно будет ежедневно: в будни – с 11:00 до 19:00; в выходные, как и было до этого, магазины будут продавать алкоголь любой крепости во время своей работы: в барах, ресторанах, кафе алкоголь можно будет употреблять в течение всей недели с 11:00 до 21:00", — сообщил Живицкий.

Он отметил, что к такому решению его подтолкнул ряд обстоятельств, среди которых резкое сокращение поступления акцизного налога (18 млн грн в месяц против 36 млн грн), трехкратное увеличение количества экспертиз на определение состояния алкогольного опьянения, значительное увеличение случаев госпитализации в результате алкогольных интоксикаций и отравлений суррогатами, рост количества правонарушений, совершенных в состоянии опьянения.

Минфин будет размещать военные облигации в гривне и евро

Министерство финансов 14 июня будет размещать военные облигации в гривне и евро. В частности, предлагаются бумаги со сроком обращения 56 дней, 84, 210 и 497 дней.

Бумаги евро имеют сроки обращения 365 дней.

В Мукачево вырастет стоимость проезда в автобусах

В Мукачево предприниматели, которые обслуживают маршруты, заявили, что работают в убыток, поскольку стоимость горючего, автозапчастей и обслуживания транспорта выросла более чем вдвое. При стоимости проезда 8 гривен, будут вынуждены отказываться от маршрутов. Ежедневно по городским маршруткам ездят более 4 тысяч пассажиров, почти 50% из них льготники, пользующиеся транспортом бесплатно.

На заседании исполнительного комитета был утвержден новый тариф на перевозку пассажиров. С 14 июня проезд в городских автобусах составит 12 гривен.