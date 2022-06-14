Відновлення рейсів приміських електричок та нові правила продажу алкоголю на Сумщині — ці та інші події 14 червня

Важливі події 14 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 14 червня, "Укрзалізниця" відновить реси деяких електричок. Крім того, відсьогодні на Сумщині змінюються правила продажу алкоголю.

"Укрзалізниця" відновлює рейси електричок Київ – Васильків-2

АТ "Укрзалізниця" з 14 червня відновлює курсування приміських потягів у напрямку від Києва до станції Васильків-2.

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Відсьогодні електропотяг № 6040 відправлятиметься щоденно зі станції Васильків-2 о 06:10, на станцію Київ-Пасажирський прибуватиме о 07:14. Зворотно потяг №6039 вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський о 07:31, прибуватиме до станції Васильків-2 о 08:35.

Електропотяг № 6044 відправлятиметься щоденно зі станції Васильків-2 о 08:56, прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 09:59. Зворотно цей потяг вирушатиме зі станції Київ-Пасажирський під №6043 о 10:13, прибуватиме на станцію Васильків-2 об 11:16.

Електропотяг №6048 відправлятиметься щоденно зі станції Васильків-2 об 11:47, прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 12:51. Зворотно цей потяг вирушатиме під №6047 о 15:09, прибуватиме до станції Васильків-2 о 16:12.

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Електропотяг №6052 відправлятиметься щоденно зі станції Васильків-2 о 16:22, прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 17:26. Зворотно цей потяг вирушатиме під №6051 о 17:38, прибуватиме на станцію Васильків-2 о 18:41.

Електропотяг №6056 відправлятиметься щоденно зі станції Васильків-2 о 18:55, прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 19:58. Зворотно цей потяг вирушатиме під №6057 о 20:11, прибуватиме на станцію Васильків-2 о 21:13.

Крім того, на сьогодні "Укрзалізниця" призначила один евакуаційний потяг. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

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Розклад евакуаційних потягів на 14 червня:

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

У Сумській області зміниться час реалізації алкоголю

Голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький повідомив про наміри змінити тимчасовий період реалізації алкогольних напоїв на території області з 14 червня.

"Сьогодні разом із рестораторами, представниками торговельних мереж, контролюючих та правоохоронних органів, дійшли спільної згоди у цьому питанні. У магазинах придбати пиво, слабоалкогольні напої та вино можна буде щодня: у будні – з 11:00 до 19:00; у вихідні, як і було до цього, магазини будуть продавати алкоголь будь-якої міцності під час своєї роботи: у барах, ресторанах, кафе алкоголь можна буде вживати протягом усього тижня з 11:00 до 21:00", — повідомив Живицький.

Він зазначив, що до такого рішення його підштовхнула низка обставин, серед яких різке скорочення надходження акцизного податку (18 млн грн на місяць проти 36 млн грн), триразове збільшення кількості експертиз на визначення стану алкогольного сп'яніння, значне збільшення випадків госпіталізації в результаті алкогольних інтоксикацій та отруєнь сурогатами, зростання кількості правопорушень, вчинених у стані сп'яніння.

Мінфін розміщуватиме військові облігації у гривні та євро

Міністерство фінансів 14 червня розміщуватиме військові облігації у гривні та євро. Зокрема, пропонуються папери з терміном обігу 56 днів, 84, 210 та 497 днів.

Папери у євро мають терміни обігу 365 днів.

У Мукачеві зросте вартість проїзду в автобусах

У Мукачеві підприємці, які обслуговують маршрути, заявили, що працюють в збиток, оскільки вартість пального, автозапчастин та обслуговування транспорту зросла більше ніж удвічі. За вартості проїзду 8 гривень, будуть змушені відмовлятися від маршрутів. Щодня міськими маршрутками їздять понад 4 тисяч пасажирів, майже 50% з них пільговики, які користуються транспортом безкоштовно.

На засіданні виконавчого комітету затвердили новий тариф на перевезення пасажирів. З 14 червня проїзд в міських автобусах становитиме 12 гривень.