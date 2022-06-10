Враг устроил ракетный обстрел Сумской области

Оккупанты обстреляли еще одну область / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью российские оккупанты выпустили семь ракет по Сумской области. Враг из миномета бил по Середино-Будской общине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Между 2 и 3 часом ночи враг открывал огонь из миномета по территории Середино-Будской общины. 7 прилетов. Жертв и разрушений нет", – написал Живицкий.

Ситуация в Сумской области

Оккупанты сбрасывают бомбы на наши пограничные громады с дронов. Вчера оккупанты в 10 утра запустили три дрона-камикадзе с боеприпасами. В 16 часов с вражеского квадрокоптера россияне сбросили осколочный снаряд.

Реклама

Кроме того, взрывы были зафиксированы в районе села Катериновка. Обстрел велся из минометов. Всего зафиксировано 14 взрывов.

Также захватчики атаковали Великописаревскую, Юнаковскую, Краснопольскую громады и Шосткинский район.

Враг открывал огонь по территории Хотинской громады, там оккупанты вели минометный огонь, около 17 ударов. Из САУ российские военные обстреляли Ворожбянскую громаду, было 17 взрывов.

Реклама

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага по состоянию на 10 июня.