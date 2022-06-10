Ворог влаштував ракетний обстріл Сумщини

Окупанти обстріляли ще одну область / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі російські окупанти випустили сім ракет по Сумській області. Ворог з міномета бив по Середино-Будській громаді. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

"Між 2 та 3 годиною ночі ворог відкривав вогонь з міномета по території Середино-Будської громади. 7 прильотів. Жертв та руйнувань немає", – написав Живицький.

Ситуація у Сумській області

Окупанти скидають бомби на наші прикордонні громади з дронів. Вчора окупанти о 10-тій ранку запустили три дрони-камікадзе з боєприпасами. О 16-тій годині з ворожого квадрокоптера росіяни скинули осколковий снаряд.

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Крім того, вибухи було зафіксовано в районі села Катеринівка. Обстріл вівся з мінометів. Загалом зафіксовано 14 вибухів.

Також загарбники атакували Великописарівську, Юнаківську, Краснопільську громади та Шосткинський район.

Ворог відкривав вогонь по території Хотинської громади, там окупанти вели мінометний вогонь, близько 17 ударів. З САУ російські військові обстріляли Ворожбянську громаду, було 17 вибухів.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив втрати ворога станом на 10 червня.