Все защитники Змеиного живы – Госпогранслужба

24 февраля агрессор обстрелял пограничников и воинов ВСУ на острове Змеиный/Коллаж "Сегодня"

Все легендарные защитники острова Змеиный живы. Их личности установлены, предположительно они находятся в оккупированном Крыму. Сейчас власти Украины занимаются тем, чтобы вернуть их домой.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире проекта "Україна разом" на youtube-канале "Україна 24".

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"24 февраля, когда враг подошел к острову Змеиный, были угрозы сложить оружие в дальнейшем произошел обстрел сил, которые находились на острове. Связь была потеряна. Однако перед этим мы имели предварительную информацию, что есть погибшие среди военнослужащих – защитников острова. Через некоторое время мы все же получили надежду благодаря определенным сюжетам российских пропагандистов, что защитников острова вывезли в Севастополь", – рассказал в эфире Андрей Демченко.

Начался процесс идентификации украинских военных, которые были вывезены с острова. И тогда появилась надежда, что все они живи.

"Практически всех мы установили и у нас появилась надежда, что все ребята могут быть живы. В данный момент мы имеем некое подтверждение, что все-таки никто не погиб среди защитников, которые были на острове. Все остались живы. Мы подали информацию про всех, кто находился на острове для того, чтобы их в дальнейшем могли обменять. Надеюсь, что в ближайшей перспективе они все вернутся домой", – отметил спикер Госпогранслужбы.

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История защитников Змеиного