Усі захисники Зміїного живі – Держприкордонслужба

24 лютого агресор обстріляв прикордонників та воїнів ЗСУ на острові Зміїний/Колаж "Сьогодні"

Усі легендарні захисники острова Зміїний живі. Їхні особи встановлені, ймовірно вони перебувають в окупованому Криму. Зараз влада України займається тим, щоб повернути їх додому.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі проєкту "Україна разом" на youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

Деталі

"24 лютого, коли ворог підійшов до острова Зміїний, були погрози скласти зброю, надалі відбувся обстріл сил, що знаходилися на острові. Зв'язок було втрачено. Однак перед цим ми мали попередню інформацію, що є загиблі серед військовослужбовців – захисників острова. Через деякий час ми все ж таки отримали надію завдяки певним сюжетам російських пропагандистів, що захисників острова вивезли до Севастополя", – розповів в ефірі Андрій Демченко.

Розпочався процес ідентифікації українських військових, вивезених з острова. І тоді з'явилася надія, що вони всі живі.

"Практично всіх ми встановили, і у нас з'явилася надія, що всі хлопці можуть бути живі. Наразі ми маємо якесь підтвердження, що ніхто не загинув серед захисників, які були на острові. Усі залишилися живі. Ми подали інформацію про всіх, хто був на острові для того, щоб їх надалі могли обміняти. Сподіваюся, що у найближчій перспективі вони всі повернуться додому" , – зазначив спікер Держприкордонслужби.

Реклама

Історія захисників Зміїного