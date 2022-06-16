Встреча на Банковой закончилась: с чем уедут Шольц, Макрон, Драги и Йоханнис

Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоганнисом завершилась.

Об этом сообщается на телеграм-канале Андрея Ермака.

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"Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции. Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака. Должны усиливать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго", – написал Ермак.