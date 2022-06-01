ВСУ добились важного успеха в Херсонской области – советник главы МВД

Виктор Андрусив рассказал, как ВСУ разносят оккупантов в Херсонской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Вчера 30 мая украинские войска штурмовали село Давыдов Херсонской области. Там могут создать плацдарм и захватить трассу на Новую Каховку. Кроме того, ВСУ нанесли удары по технике РФ рядом с Чернобаевкой.

Об этом сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив.

Реклама

"Вчера наши войска штурмовали Давыдов Херсонской области. Это очень важный успех. Фактически там может быть создан плацдарм и захвачена трасса на Новую Каховку. Это может быть рассекающим ударом по российской группировке и угрожать отрезанию Херсона от тылов русской армии", – рассказал он.

Также Андрусив отметил, что 30 мая были нанесены удары по выгрузке танков Т-62 и по составам вооружения рядом с Чернобаевкой.

"Обострение и контратака в Херсонской области могут иметь очень далекие последствия для всей южной группировки рашистов. Надеемся на развитие этого успеха в ближайшие дни", – добавил советник главы МВД.

Арестович заявил о старте нового сезона взрывного сериала в Чернобаевке

Украинские воины уже в 22-й раз нанесли удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке. В этот раз подбит склад боеприпасов. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Если считать 21 серию за сезон, то вчера вечером в Чернобаевке открыли новый. 22-е или 1-е в новом сезоне поражение склада б/п. Детонация длилась не менее часа. Украинский сокол падает на жертву неотвратимо", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранее мы писали: