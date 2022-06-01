ЗСУ досягли важливого успіху на Херсонщині – радник голови МВС

Віктор Андрусів розповів, як ЗСУ розносять окупантів у Херсонській області. Фото: колаж "Сьогодні"

Вчора 30 травня українські війська штурмували село Давидів Брід на Херсонщині. Там можуть створити плацдарм та захопити трасу на Нову Каховку. Крім того, ЗСУ завдали ударів по техніці РФ поруч із Чорнобаївкою.

Про це повідомив радник голови МВС Віктор Андрусів.

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"Вчора наші війська штурмували Давидів Брід на Херсонщині. Це дуже важливий успіх. Фактично, там може бути створений плацдарм і захоплена траса на Нову Каховку. Це може бути розсікаючим ударом по російському угрупуванню і загрожувати відрізанню Херсона від тилів російської армії", – розповів він.

Також Андрусів зазначив, що 30 травня було завдано ударів по розвантаженню танків Т-62 і по складах озброєння поруч з Чорнобаївкою.

"Загострення і контратака в Херсонський області може мати дуже далекі наслідки для всього південного угрупування рашистів. Сподіваємося на розвиток цього успіху найближчими днями", – додав радник голови МВС.

Арестович заявив про старт нового сезону вибухового серіалу у Чорнобаївці

Українські воїни вже 22-й раз завдали удару по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці. Цього разу підбито склад боєприпасів. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Якщо рахувати 21 серію за сезон, то вчора ввечері в Чорнобаївці відкрили новий. 22-ге чи 1-ше у новому сезоні ураження складу б/п. Детонація тривала не менше години. Український сокіл падає на жертву невідворотно", – йдеться у повідомленні.

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