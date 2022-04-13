ВСУ ликвидировали 10 оккупантов во время атаки

Защитники Украины уничтожили 10 оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты в среду, 13 апреля, предприняли одну попытку прорыва на Востоке Украины. В результате этого украинские защитники уничтожили десять оккупантов.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход".

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По информации группировки, оккупационные войска продолжают наносить ракетные и авиационные удары, а также обстрелы из тяжелой артиллерии.

В течение суток украинским защитникам удалось уничтожить:

10 российских оккупантов;

БМП — 1;

МТЛБ (плавучий бронетранспортер) — 1;

ЗУ-23-2 (зенитная установка) — 1.

ВСУ ликвидировали подполковника РФ

ВСУ ликвидировали подполковника сухопутных войск России Дибира Дибирова Магомадиновича. Военнослужащий входил в состав путинской армии мотострелковой дивизии.

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Дибиров входил в состав путинской армии из состава 291-го гвардейского мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии. Она базируется в населённом пункте Борза на территории Чечни.

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