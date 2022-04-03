ВСУ ликвидировали 18 тысяч оккупантов и уничтожили 143 самолета РФ – Генштаб

Генштаб ВСУ подсчитал общие боевые потери противника / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты с начала войны в Украине потеряли убитыми около 18 тысяч человек, а также тысячи единиц техники.

Как сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

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личного состава – около 18 000; танков – 644; боевых бронированных машин – 1830; артиллерийских систем – 325; РСЗО – 105; средства ПВО – 54; самолетов – 143; вертолетов – 134; автомобильной техники – 1249; корабли/катера – 7; цистерн с ГСМ – 76; БПЛА оперативно-тактического уровня – 89; Специальная техника – 24; Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

/ Фото: Генеральный штаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, в российской армии все чаще фиксируют отказы воевать в Украине.