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ВСУ ликвидировали 18 тысяч оккупантов и уничтожили 143 самолета РФ – Генштаб

Павел Заяц
3 апреля, 12:02
Потери российских военных неуклонно растут каждый день

Генштаб ВСУ подсчитал общие боевые потери противника / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты с начала войны в Украине потеряли убитыми около 18 тысяч человек, а также тысячи единиц техники.

Как сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

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личного состава – около 18 000;

танков – 644;

боевых бронированных машин – 1830;

артиллерийских систем – 325;

РСЗО – 105;

средства ПВО – 54;

самолетов – 143;

вертолетов – 134;

автомобильной техники – 1249;

корабли/катера – 7;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;

Специальная техника – 24;

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

/ Фото: Генеральный штаб ВСУ

Военные РФ массово отказываются воевать в Украине

По данным Генштаба ВСУ, в российской армии все чаще фиксируют отказы воевать в Украине.

"Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнения. Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округ, отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации", – говорится в сообщении.