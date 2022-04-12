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ВСУ ликвидировали 19 600 солдат РФ – Генштаб

Валентина Шаповал
12 апреля, 09:34
Украинские защитники продолжают уничтожать технику российских военных с начала войны

Оккупанты несут потери / Коллаж "Сегодня"

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла19 600 солдат и почти 2 000 боевых бронированных машин. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.

Об этом сообщает Генштаб.

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Потери противника с 24.02 по 12.04:

  • личный состав – 19600 человек,
  • танки ‒ 732 ед,
  • боевые бронированные машины ‒ 1946 ед,
  • артиллерийские системы – 349 ед,
  • РСЗО – 111 ед,
  • средства ПВО – 63 ед,
  • самолеты – 157 ед,
  • вертолеты – 140 ед,
  • автомобильная техника – 1406 ед,
  • корабли / катера – 7 ед,
  • цистерны с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 124.
  • Специальная техника – 25.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются, ведь подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.

Как РФ комментирует большие потери

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери в ходе войны в Украине.

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"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", – сказал он.

При этом Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.

Вскоре пресс-секретарь Путина объяснился за свои слова о больших потерях в войне. Представитель Кремля сообщил, что опирался на данные Минобороны РФ.

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"Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Минобороны. Это же значительная цифра", – сказал Песков.

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