ВСУ ликвидировали 19 600 солдат РФ – Генштаб

Оккупанты несут потери / Коллаж "Сегодня"
С начала вторжения в Украину российская армия потеряла19 600 солдат и почти 2 000 боевых бронированных машин. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.
Об этом сообщает Генштаб.
Потери противника с 24.02 по 12.04:
- личный состав – 19600 человек,
- танки ‒ 732 ед,
- боевые бронированные машины ‒ 1946 ед,
- артиллерийские системы – 349 ед,
- РСЗО – 111 ед,
- средства ПВО – 63 ед,
- самолеты – 157 ед,
- вертолеты – 140 ед,
- автомобильная техника – 1406 ед,
- корабли / катера – 7 ед,
- цистерны с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 124.
- Специальная техника – 25.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются, ведь подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.
Как РФ комментирует большие потери
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери в ходе войны в Украине.
"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", – сказал он.
При этом Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.
Вскоре пресс-секретарь Путина объяснился за свои слова о больших потерях в войне. Представитель Кремля сообщил, что опирался на данные Минобороны РФ.
"Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Минобороны. Это же значительная цифра", – сказал Песков.
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