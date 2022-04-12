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ЗСУ ліквідували 19 600 солдатів РФ – Генштаб

Валентина Шаповал
12 квітня, 09:34
Українські захисники продовжують знищувати техніку російських військових від початку війни

Окупанти зазнають втрат / Колаж "Сьогодні"

З початку вторгнення в Україну російська армія втратила19 600 солдатів та майже 2 000 бойових броньованих машин. Підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.

Про це повідомляє Генштаб.

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Втрати супротивника з 24.02 до 12.04:

  • особовий склад – 19 600 осіб,
  • танки ‒ 732 од.
  • бойові броньовані машини ‒ 1946 од.
  • артилерійські системи – 349 од.,
  • РСЗВ – 111 од.,
  • засоби ППО – 63 од.,
  • літаки – 157 од.,
  • вертольоти – 140 од.,
  • автомобільна техніка – 1406 од.,
  • кораблі/катери – 7 од.,
  • цистерни з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 124.
  • Спеціальна техніка – 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.

Як РФ коментує великі втрати

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.

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"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав він.

При цьому Пєсков виправдовує вторгнення в Україну тим, що Україна вступивши до НАТО могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.

Незабаром прессекретар Путіна пояснив свої слова про великі втрати у війні. Представник Кремля повідомив, що спирався на дані Міноборони РФ.

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"Ми з вами маємо ті цифри, які публікує Міноборони. Це ж значна цифра", – сказав Пєсков.

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