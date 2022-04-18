ВСУ ликвидировали 20 600 российских военных и 790 танков – Генштаб

Украинские военные уничтожили 167 самолетов противника / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 20 600 солдат и 790 танков.
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
Какая ситуация
В Генштабе заявили, что общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 600 человек ликвидировано;
- танков – 790 ед.;
- боевых бронированных машин – 2041 ед.;
- артиллерийских систем – 381 ед.;
- РСЗО – 130 ед.;
- средства ПВО – 67 ед.;
- самолетов – 167 ед.;
- вертолетов – 147 ед.;
- автомобильной техники – 1487 ед.;
- корабли/катера – 8 ед.;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;
- специальная техника – 27;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Также в Генштабе заявили, что данные уточняются.
Фото – facebook.com/GeneralStaff.ua.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что потери украинской армии в войне с Россией примерно в 8-10 раз меньше, чем у оккупантов.