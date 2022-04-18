ВСУ ликвидировали 20 600 российских военных и 790 танков – Генштаб

Украинские военные уничтожили 167 самолетов противника / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 20 600 солдат и 790 танков.

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация

В Генштабе заявили, что общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 20 600 человек ликвидировано;

танков – 790 ед.;

боевых бронированных машин – 2041 ед.;

артиллерийских систем – 381 ед.;

РСЗО – 130 ед.;

средства ПВО – 67 ед.;

самолетов – 167 ед.;

вертолетов – 147 ед.;

автомобильной техники – 1487 ед.;

корабли/катера – 8 ед.;

цистерн из ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;

специальная техника – 27;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Также в Генштабе заявили, что данные уточняются.

Фото – facebook.com/GeneralStaff.ua.

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Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что потери украинской армии в войне с Россией примерно в 8-10 раз меньше, чем у оккупантов.

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