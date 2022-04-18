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ВСУ ликвидировали 20 600 российских военных и 790 танков – Генштаб

Павел Чернышук
18 апреля, 11:28
Только за последние сутки уничтожены 300 оккупантов

Украинские военные уничтожили 167 самолетов противника / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 20 600 солдат и 790 танков.

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация

В Генштабе заявили, что общие боевые потери противника с 24.02 по 18.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20 600 человек ликвидировано;
  • танков – 790 ед.;
  • боевых бронированных машин – 2041 ед.;
  • артиллерийских систем – 381 ед.;
  • РСЗО – 130 ед.;
  • средства ПВО – 67 ед.;
  • самолетов – 167 ед.;
  • вертолетов – 147 ед.;
  • автомобильной техники – 1487 ед.;
  • корабли/катера – 8 ед.;
  • цистерн из ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;
  • специальная техника – 27;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Также в Генштабе заявили, что данные уточняются.

Фото – facebook.com/GeneralStaff.ua.

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Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что потери украинской армии в войне с Россией примерно в 8-10 раз меньше, чем у оккупантов.

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