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ВСУ ликвидировали 21 000 оккупантов и уничтожили 829 танков – Генштаб

Павел Заяц
21 апреля, 09:43
Потери врага растут каждый день

Украинская армия уничтожила около 21 000 военных РФ и тысячи единиц вражеской техники / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб ВСУ отчитался о текущих потерях российских войск в войне в Украине.

Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 21 000 человек ликвидировано;
  • танков ‒ 829 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 2118 ед.;
  • артиллерийских систем – 393 ед.;
  • РСЗО – 136 ед.;
  • средств ПВО – 67 ед.;
  • самолетов – 172 ед.;
  • вертолетов – 151 ед.;
  • автомобильной техники – 1508 ед.;
  • корабли/катера – 8 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 166;
  • специальной техники – 27;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Украина может начать наступление к 9 мая – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ к 9 мая могут получить от западных союзников новые вооружения – ЗРК, противокорабельные ракеты, танки.

Советник главы ОП подчеркнул: если все это приедет в Украину, то к 9 мая украинская сторона резко прибавит в боевых возможностях.

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"Стоять и смотреть на месте мы не будем. Мы радостно поскачем где-нибудь вперед", – добавил Арестович.