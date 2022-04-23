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ВСУ ликвидировали 21600 оккупантов и уничтожили более 800 танков – Генштаб

Валентина Шаповал
23 апреля, 10:52
Украинские вооруженные силы продолжают уничтожать технику российской армии

ВС РФ потеряли более 800 танков с начала вторжения / Коллаж "Сегодня"

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли более 21 600 человек личного состава, а также украинские военные уничтожили более 2 тысяч бронированных машин и 177 самолетов российской армии.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Боевые потери противника с 24.02:

  • личный состав – около 21 600 человек,
  • танки ‒ 854 единиц,
  • боевые бронированные машины ‒ 2 205 единиц,
  • артиллерийские системы – 403 единицы,
  • РСЗО – 143 единицы,
  • средства ПВО – 69 единиц,
  • самолеты – 177 единиц,
  • вертолеты – 154 единицы,
  • автомобильная техника – 1 543 единицы,
  • корабли / катера – 8 единиц,
  • цистерны с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 182,
  • Специальная техника – 27,
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные еще уточняются.

Оккупанты, устроившие зверства в Буче, несут потери

Подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм. Российские военные уже понесли потери.

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