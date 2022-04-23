ВСУ ликвидировали 21600 оккупантов и уничтожили более 800 танков – Генштаб

ВС РФ потеряли более 800 танков с начала вторжения / Коллаж "Сегодня"
С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли более 21 600 человек личного состава, а также украинские военные уничтожили более 2 тысяч бронированных машин и 177 самолетов российской армии.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Боевые потери противника с 24.02:
- личный состав – около 21 600 человек,
- танки ‒ 854 единиц,
- боевые бронированные машины ‒ 2 205 единиц,
- артиллерийские системы – 403 единицы,
- РСЗО – 143 единицы,
- средства ПВО – 69 единиц,
- самолеты – 177 единиц,
- вертолеты – 154 единицы,
- автомобильная техника – 1 543 единицы,
- корабли / катера – 8 единиц,
- цистерны с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 182,
- Специальная техника – 27,
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные еще уточняются.
Оккупанты, устроившие зверства в Буче, несут потери
Подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и насилии гражданского населения в украинском городе Буча, действуют в районе населенного пункта Изюм. Российские военные уже понесли потери.
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