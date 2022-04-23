ЗСУ ліквідували 21600 окупантів та знищили понад 800 танків – Генштаб

ЗС РФ втратили понад 800 танків з початку вторгнення / Колаж "Сьогодні"

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України окупанти втратилипонад 21 600 осіб особового складу, а також українські військові знищили понад 2 тисячі броньованих машин та 177 літаків російської армії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Бойові втрати противника з 24.02:

особовий склад – близько 21 600 осіб,

танки – 854 одиниць,

бойові броньовані машини – 2 205 одиниць,

артилерійські системи – 403 одиниці,

РСЗВ – 143 одиниці,

засоби ППО – 69 одиниць,

літаки – 177 одиниць,

вертольоти – 154 одиниці,

автомобільна техніка – 1 543 одиниці,

кораблі/катери – 8 одиниць,

цистерни з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182,

Спеціальна техніка – 27,

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані ще уточнюються.

Окупанти, що влаштували звірства у Бучі, несуть втрати

Підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, тортурах та насильстві цивільного населення в українському місті Буча, діють у районі населеного пункту Ізюм. Російські військові вже зазнали втрат.

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