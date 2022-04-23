Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Країна Подробиці

ЗСУ ліквідували 21600 окупантів та знищили понад 800 танків – Генштаб

Валентина Шаповал
23 квітня, 10:52
Українські збройні сили продовжують знищувати техніку російської армії

ЗС РФ втратили понад 800 танків з початку вторгнення / Колаж "Сьогодні"

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України окупанти втратилипонад 21 600 осіб особового складу, а також українські військові знищили понад 2 тисячі броньованих машин та 177 літаків російської армії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Реклама

Бойові втрати противника з 24.02:

  • особовий склад – близько 21 600 осіб,
  • танки – 854 одиниць,
  • бойові броньовані машини – 2 205 одиниць,
  • артилерійські системи – 403 одиниці,
  • РСЗВ – 143 одиниці,
  • засоби ППО – 69 одиниць,
  • літаки – 177 одиниць,
  • вертольоти – 154 одиниці,
  • автомобільна техніка – 1 543 одиниці,
  • кораблі/катери – 8 одиниць,
  • цистерни з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182,
  • Спеціальна техніка – 27,
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані ще уточнюються.

Окупанти, що влаштували звірства у Бучі, несуть втрати

Підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, тортурах та насильстві цивільного населення в українському місті Буча, діють у районі населеного пункту Ізюм. Російські військові вже зазнали втрат.

Реклама

Раніше ми писали: