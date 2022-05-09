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ВСУ ликвидировали 25 650 российских оккупантов – Генштаб

Мария Дмитренко
9 мая, 10:25
Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий

Оккупанты потеряли более тысячи танков. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1145 танков и ликвидировали около 25 650 российских военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:

  • личного состава 25 650 человек ликвидировано;
  • танков – 1145;
  • боевых бронированных машин – 2764;
  • артиллерийских систем – 513;
  • РСЗО – 185;
  • средств ПВО – 87;
  • самолетов – 199;
  • вертолетов – 158;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1970;
  • корабли – 12;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;
  • специальной техники – ​​41;
  • крылатых ракет – 94.

Самые большие потери противника за 8 мая наблюдались на Авдеевском направлении.

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Ранее мы сообщали, что в Запорожской области ВСУ ликвидировали более 100 оккупантов.

Также напомним, десантники показали, как уничтожают российские танки.