ВСУ ликвидировали 25 650 российских оккупантов – Генштаб

Оккупанты потеряли более тысячи танков. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1145 танков и ликвидировали около 25 650 российских военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Реклама

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:

личного состава 25 650 человек ликвидировано;

танков – 1145;

боевых бронированных машин – 2764;

артиллерийских систем – 513;

РСЗО – 185;

средств ПВО – 87;

самолетов – 199;

вертолетов – 158;

автомобильной техники и автоцистерн – 1970;

корабли – 12;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;

специальной техники – ​​41;

крылатых ракет – 94.

Самые большие потери противника за 8 мая наблюдались на Авдеевском направлении.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области ВСУ ликвидировали более 100 оккупантов.

Также напомним, десантники показали, как уничтожают российские танки.