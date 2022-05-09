ВСУ ликвидировали 25 650 российских оккупантов – Генштаб

Оккупанты потеряли более тысячи танков. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1145 танков и ликвидировали около 25 650 российских военных.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.05 ориентировочно составили:
- личного состава 25 650 человек ликвидировано;
- танков – 1145;
- боевых бронированных машин – 2764;
- артиллерийских систем – 513;
- РСЗО – 185;
- средств ПВО – 87;
- самолетов – 199;
- вертолетов – 158;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1970;
- корабли – 12;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 377;
- специальной техники – 41;
- крылатых ракет – 94.
Самые большие потери противника за 8 мая наблюдались на Авдеевском направлении.
Ранее мы сообщали, что в Запорожской области ВСУ ликвидировали более 100 оккупантов.
Также напомним, десантники показали, как уничтожают российские танки.