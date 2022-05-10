ВСУ ликвидировали почти 26 тысяч российских оккупантов – Генштаб

Армия РФ несет потери / Коллаж "Сегодня"
С начала широкомасштабной войны 24 февраля России против Украины российская армия потеряла 25 350 солдат и тысячи боевой техники. Также ВСУ уничтожили 158 самолетов и более тысячи танков РФ. Наибольшие потери противника были на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.05:
- личный состав – около 26000 (+350) человек ликвидировано
- танки – 1170 (+25) ед,
- боевые бронированные машины ‒ 2808 (+44) ед,
- артиллерийские системы – 519 (+6) ед,
- РСЗО – 185 (+0) ед,
- средства ПВО – 87(+0) ед,
- самолеты – 199 (+0) ед,
- вертолеты – 158 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),
- крылатые ракеты – 94 (+0),
- корабли / катера – 12 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны – 1980 (+10) ед,
- специальная техника – 41 (+0).
Атаки армии РФ в Украине
Продолжается применение артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения. Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.
Не исключается и возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений Вооруженных сил Украины.
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