ВСУ ликвидировали почти 26 тысяч российских оккупантов – Генштаб

Армия РФ несет потери / Коллаж "Сегодня"

С начала широкомасштабной войны 24 февраля России против Украины российская армия потеряла 25 350 солдат и тысячи боевой техники. Также ВСУ уничтожили 158 самолетов и более тысячи танков РФ. Наибольшие потери противника были на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.05:

личный состав – около 26000 (+350) человек ликвидировано

танки – 1170 (+25) ед,

боевые бронированные машины ‒ 2808 (+44) ед,

артиллерийские системы – 519 (+6) ед,

РСЗО – 185 (+0) ед,

средства ПВО – 87(+0) ед,

самолеты – 199 (+0) ед,

вертолеты – 158 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),

крылатые ракеты – 94 (+0),

корабли / катера – 12 (+0) ед,

автомобильная техника и автоцистерны – 1980 (+10) ед,

специальная техника – 41 (+0).

Атаки армии РФ в Украине

Продолжается применение артиллерии практически вдоль всей линии соприкосновения. Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры на всей территории Украины.

Не исключается и возможность проведения диверсий на объектах химической промышленности Украины с последующим обвинением в этом подразделений Вооруженных сил Украины.

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