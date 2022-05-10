ЗСУ ліквідували 26 тисяч російських окупантів – Генштаб

Армія РФ зазнає втрат / Колаж "Сьогодні"
З початку широкомасштабної війни 24 лютого Росії проти України російська армія втратила 25 350 солдатів та тисячі одиниць бойової техніки. Також ЗСУ знищили 158 літаків і більше тисячі танків РФ. Найбільші втрати противника були на Авдіївському напрямку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.05:
- особовий склад – близько 26000 (+350) осіб ліквідовано
- танки – 1170 (+25) од.
- бойові броньовані машини ‒ 2808 (+44) од.,
- артилерійські системи – 519 (+6) од.,
- РСЗВ – 185 (+0) од.,
- засоби ППО – 87(+0) од.,
- літаки – 199 (+0) од.,
- гелікоптери – 158 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),
- крилаті ракети – 94 (+0),
- кораблі/катери – 12 (+0) од.,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 1980 (+10) од.,
- спеціальна техніка – 41 (+0).
Атаки армії РФ в Україні
Триває застосування артилерії практично вздовж усієї лінії зіткнення. Зберігається висока можливість нанесення ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.
Не виключається і можливість проведення диверсій на об'єктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому підрозділі Збройних Сил України.
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