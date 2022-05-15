ВСУ ликвидировали 27 400 российских оккупантов – Генштаб

Оккупанты потеряли более тысячи танков. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1220 танков и ликвидировали около 27 400 российских военных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Реклама

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 27400 человек ликвидировано;

танков – 1220;

боевых бронированных машин – 2958;

артиллерийских систем – 555;

РСЗО – 195;

средства ПВО – 89;

самолетов – 200;

вертолетов – 164;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 416;

крылатые ракеты – 95;

корабли – 13;

автомобильной техники и автоцистерн – 2087;

специальная техника – 42.

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки, 14 мая) наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.

Реклама

Ранее мы сообщали, что советник главы ОПУ Алексей Арестович спрогнозировал, когда ВСУ перейдут в наступление.

Также напомним, Генштаб ВСУ назвал главные "горячие точки" в Украине.