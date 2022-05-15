ВСУ ликвидировали 27 400 российских оккупантов – Генштаб

Оккупанты потеряли более тысячи танков. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1220 танков и ликвидировали около 27 400 российских военных.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 27400 человек ликвидировано;
- танков – 1220;
- боевых бронированных машин – 2958;
- артиллерийских систем – 555;
- РСЗО – 195;
- средства ПВО – 89;
- самолетов – 200;
- вертолетов – 164;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 416;
- крылатые ракеты – 95;
- корабли – 13;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2087;
- специальная техника – 42.
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки, 14 мая) наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.
Ранее мы сообщали, что советник главы ОПУ Алексей Арестович спрогнозировал, когда ВСУ перейдут в наступление.
Также напомним, Генштаб ВСУ назвал главные "горячие точки" в Украине.