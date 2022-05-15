ЗСУ ліквідували 27 400 російських окупантів – Генштаб

Окупанти втратили понад тисячу танків. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1220 танків та ліквідували близько 27 400 російських військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 27400 осіб ліквідовано;
- танків – 1220;
- бойових броньованих машин – 2958;
- артилерійських систем – 555;
- РСЗВ – 195;
- засоби ППО – 89;
- літаків – 200;
- вертольотів – 164;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416;
- крилаті ракети – 95;
- кораблі – 13;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2087;
- спеціальна техніка – 42.
Найбільші втрати противника (минулої доби, 14 травня) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках.
Раніше ми повідомляли, що радник голови ОПУ Олексій Арестович спрогнозував, коли ЗСУ перейдуть у наступ.
Також нагадаємо, Генштаб ЗСУ назвав головні "гарячі точки" в Україні.