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ЗСУ ліквідували 27 400 російських окупантів – Генштаб

Марія Дмитренко
15 травня, 11:32
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Окупанти втратили понад тисячу танків. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1220 танків та ліквідували близько 27 400 російських військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 27400 осіб ліквідовано;
  • танків – 1220;
  • бойових броньованих машин – 2958;
  • артилерійських систем – 555;
  • РСЗВ – 195;
  • засоби ППО – 89;
  • літаків – 200;
  • вертольотів – 164;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416;
  • крилаті ракети – 95;
  • кораблі – 13;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2087;
  • спеціальна техніка – 42.

Найбільші втрати противника (минулої доби, 14 травня) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках.

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Раніше ми повідомляли, що радник голови ОПУ Олексій Арестович спрогнозував, коли ЗСУ перейдуть у наступ.

Також нагадаємо, Генштаб ЗСУ назвав головні "гарячі точки" в Україні.