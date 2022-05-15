ЗСУ ліквідували 27 400 російських окупантів – Генштаб

Окупанти втратили понад тисячу танків. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1220 танків та ліквідували близько 27 400 російських військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 27400 осіб ліквідовано;

танків – 1220;

бойових броньованих машин – 2958;

артилерійських систем – 555;

РСЗВ – 195;

засоби ППО – 89;

літаків – 200;

вертольотів – 164;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 416;

крилаті ракети – 95;

кораблі – 13;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2087;

спеціальна техніка – 42.

Найбільші втрати противника (минулої доби, 14 травня) спостерігалися на Авдіївському та Курахівському напрямках.

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Раніше ми повідомляли, що радник голови ОПУ Олексій Арестович спрогнозував, коли ЗСУ перейдуть у наступ.

Також нагадаємо, Генштаб ЗСУ назвав головні "гарячі точки" в Україні.