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ВСУ на востоке уничтожают оккупантов их же снарядами

София Ковнир
1 мая, 23:00
Украинские защитники обнаружили место хранения боекомплекта врагов

Украинские защитники уничтожают российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В течение 1 мая украинские воины отбили 5 атак российских оккупантов. Также было обнаружено место хранения боекомплекта врагов, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение.

Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток".

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В результате боев было уничтожено:

  • личного состава – 57
  • танков – 1
  • БМП – 5
  • БТР – 5
  • МТЛБ – 2
  • артиллерийских систем – 6
  • АТТ – 3
  • БПЛА – 4

"Азов" в Мариуполе ликвидировал 1157 оккупантов и десятки танков

В захваченном Мариуполе полк "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил по подтвержденным данным – 1157 живой силы противника, также еще 840 – по неподтвержденным данным. Об этом "Азов" сообщил в своем Telegram-канале.

Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3150 – по неподтвержденным данным).

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Техника противника:

  • Танки – 49 уничтожены и 29 повреждены
  • БТР – 23 уничтожены, 24 повреждены
  • БМП – 36 уничтожены, 24 повреждены
  • БМД – 5 уничтожены
  • Катер "Раптор" – 1 уничтожен
  • СУ-25 – 1 поврежден
  • ББМ "Тайфун" – 2 уничтожены, 2 повреждены
  • "Тигр" – 3 уничтожены, 2 повреждены
  • "Рысь" – 2 уничтожены, 2 повреждены
  • Грузовая техника – 25 уничтожены, 8 повреждены

Кроме того, было уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.

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