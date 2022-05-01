ВСУ на востоке уничтожают оккупантов их же снарядами

Украинские защитники уничтожают российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
В течение 1 мая украинские воины отбили 5 атак российских оккупантов. Также было обнаружено место хранения боекомплекта врагов, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение.
Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток".
В результате боев было уничтожено:
- личного состава – 57
- танков – 1
- БМП – 5
- БТР – 5
- МТЛБ – 2
- артиллерийских систем – 6
- АТТ – 3
- БПЛА – 4
"Азов" в Мариуполе ликвидировал 1157 оккупантов и десятки танков
В захваченном Мариуполе полк "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил по подтвержденным данным – 1157 живой силы противника, также еще 840 – по неподтвержденным данным. Об этом "Азов" сообщил в своем Telegram-канале.
Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3150 – по неподтвержденным данным).
Техника противника:
- Танки – 49 уничтожены и 29 повреждены
- БТР – 23 уничтожены, 24 повреждены
- БМП – 36 уничтожены, 24 повреждены
- БМД – 5 уничтожены
- Катер "Раптор" – 1 уничтожен
- СУ-25 – 1 поврежден
- ББМ "Тайфун" – 2 уничтожены, 2 повреждены
- "Тигр" – 3 уничтожены, 2 повреждены
- "Рысь" – 2 уничтожены, 2 повреждены
- Грузовая техника – 25 уничтожены, 8 повреждены
Кроме того, было уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.