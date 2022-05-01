Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Країна Подробиці

ЗСУ на сході знищують окупантів їхніми ж снарядами

Софія Ковнір
1 травня, 23:00
Українські захисники виявили місце зберігання боєкомплекту ворогів

Українські захисники знищують російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Протягом 1 травня українські воїни відбили 5 атак російських окупантів. Також було виявлено місце зберігання боєкомплекту ворогів, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження.

Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Реклама

Внаслідок боїв було знищено:

  • особового складу – 57

  • танків – 1

    Реклама

  • БМП – 5

  • БТР – 5

  • МТЛБ – 2

    Реклама

  • артилерійських систем – 6

  • АТТ – 3

  • БПЛА – 4

"Азов" у Маріуполі ліквідував 1157 окупантів та десятки танків

У захопленому Маріуполі полк "Азов" з початку повномасштабного наступу РФ знищив за підтвердженими даними – 1157 живої сили противника, також ще 840 – за непідтвердженими даними. Про це "Азов" повідомив у своєму Telegram-каналі.

Санітарні втрати 520 підтверджено (також 3150 – за непідтвердженими даними).

Техніка супротивника:

  • Танки – 49 знищено та 29 пошкоджено
  • БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено
  • БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено
  • БМД – 5 знищено
  • Катер "Раптор" – 1 знищено
  • СУ-25 – 1 пошкоджено
  • ББМ "Тайфун" – 2 знищено, 2 пошкоджено
  • "Тигр" – 3 знищено, 2 пошкоджено
  • "Рись" – 2 знищено, 2 пошкоджено
  • Вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено

Крім того, було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.

Раніше ми писали: