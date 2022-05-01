ЗСУ на сході знищують окупантів їхніми ж снарядами

Українські захисники знищують російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
Протягом 1 травня українські воїни відбили 5 атак російських окупантів. Також було виявлено місце зберігання боєкомплекту ворогів, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження.
Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Внаслідок боїв було знищено:
особового складу – 57
танків – 1
БМП – 5
БТР – 5
МТЛБ – 2
артилерійських систем – 6
АТТ – 3
БПЛА – 4
"Азов" у Маріуполі ліквідував 1157 окупантів та десятки танків
У захопленому Маріуполі полк "Азов" з початку повномасштабного наступу РФ знищив за підтвердженими даними – 1157 живої сили противника, також ще 840 – за непідтвердженими даними. Про це "Азов" повідомив у своєму Telegram-каналі.
Санітарні втрати 520 підтверджено (також 3150 – за непідтвердженими даними).
Техніка супротивника:
- Танки – 49 знищено та 29 пошкоджено
- БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено
- БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено
- БМД – 5 знищено
- Катер "Раптор" – 1 знищено
- СУ-25 – 1 пошкоджено
- ББМ "Тайфун" – 2 знищено, 2 пошкоджено
- "Тигр" – 3 знищено, 2 пошкоджено
- "Рись" – 2 знищено, 2 пошкоджено
- Вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено
Крім того, було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.