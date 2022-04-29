ВСУ освободили от оккупантов стратегически важное село под Харьковом

Олег Синегубов освободил от оккупантов село под Харьковом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Русская Лозовая Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Он отметил, что украинские защитники продолжают успешно проводить бои на территории области.

"Поэтому есть хорошие новости. ВСУ освободили от российских захватчиков и взяли под полный контроль село Русская Лозовая", – говорится в сообщении.

Как отметило командование Сухопутных войск ВСУ, этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Ведь именно оттуда враг постоянно гонял из артиллерии по мирным районам Харькова.

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Такую же информацию обнародовало ГУР Минобороны, ссылаясь на журналиста Дениса Казанского.

Сообщается, что силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством Командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский освобожден от оккупантов село Русская Лозовая.

"Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород. Именно из этого пригорода, во времена оккупации, враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова", – информирует украинская разведка.

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