ЗСУ звільнили від окупантів стратегічно важливе село під Харковом

Олег Синегубов звільнив від окупантів село під Харковом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова Харківської області.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Він зазначив, що українські захисники продовжують успішно вести бої на території області.

"Тож маємо гарні новини. ЗСУ звільнили від російських загарбників та взяли під повний контроль село Руська Лозова", – йдеться в повідомленні.

Як відзначило командування Сухопутних військ ЗСУ, цей населений пункт має стратегічне значення. Адже саме звідти ворог постійно гатив з артилерії по мирних районах Харкова.

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Таку ж інформацію оприлюднило ГУР Міноборони, посилаючись на журналіста Дениса Казанського.

Повідомляється, що силами штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова.

"Це стратегічно важливий населений пункт, що розташований на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова", – інформує українська розвідка.

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