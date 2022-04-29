ЗСУ звільнили від окупантів стратегічно важливе село під Харковом

Олег Синегубов звільнив від окупантів село під Харковом. / Фото: Колаж: Сьогодні
Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Руська Лозова Харківської області.
Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Він зазначив, що українські захисники продовжують успішно вести бої на території області.
"Тож маємо гарні новини. ЗСУ звільнили від російських загарбників та взяли під повний контроль село Руська Лозова", – йдеться в повідомленні.
Як відзначило командування Сухопутних військ ЗСУ, цей населений пункт має стратегічне значення. Адже саме звідти ворог постійно гатив з артилерії по мирних районах Харкова.
Таку ж інформацію оприлюднило ГУР Міноборони, посилаючись на журналіста Дениса Казанського.
Повідомляється, що силами штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова.
"Це стратегічно важливий населений пункт, що розташований на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова", – інформує українська розвідка.