ВСУ отбили атаку оккупантов на Востоке Украины, РФ понесла потери

Рашисты несут потери, но все равно лезут на территорию Украины / Коллаж "Сегодня"
В конце 41-го дня обороны Украины стало известно о победах на фронте наших защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь противник собрался с силами только на одну атаку, в ходе которой снова потерял танки, БМП и беспилотники.
Об этом сообщило командование оперативно-тактической группировки "Восток" на своей странице в Фейсбуке.
Что известно
5 апреля российские оккупационные войска совершили одну атаку, что на много меньше, чем было ранее. Например, 3 апреля войска Российской Федерации совершили четыре атаки.
Наша артиллерия наносила огневые удары по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили:
- личного состава – до 80 человек;
- танков – 4 (из них захвачено – 1);
- БТР – 9;
- БМП – 10;
- миномет – 1;
- БМ-21 – 1;
- Авиационной техники – 17;
- БПЛА – 1;
- топливозаправщики – 2.
"Еще одни сутки героического сопротивления подходят к концу. Каждый день враг теряет технику и живую силу. Впрочем, российские пропагандисты об этом не расскажут, в их параллельной реальности только "продвижение вперед" и "без ущерба". На самом же деле единственное направление, куда они двигаются, это направление русского военного корабля", – говорится в сообщении штаба.
Обстановка в Украине
- На 41-й день обороны Украины появились новые доказательства того, что армия России продолжает перегруппировку с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
- По мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, российские оккупанты подготовили Херсон к сдаче, а в Николаевской области вообще нет противника.
- Председатель Бородянской территориальной общины Григорий Ерко в эфире проекта FREEDOM рассказал, какие ужасы пережили жители этого региона во время оккупации.