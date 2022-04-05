ЗСУ відбили атаку окупантів на Сході України, РФ зазнала втрат

Рашисти зазнають втрат, але все одно лізуть на територію України / Колаж "Сьогодні"

Наприкінці 41-го дня оборони України стало відомо про перемоги на фронті наших захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут противник зібрався з силами лише на одну атаку, під час якої знову втратив танки, БМП та безпілотники.

Про це повідомило командування оперативно-тактичного угруповання "Схід" на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Що відомо

5 квітня російські окупаційні війська зробили одну атаку, що набагато менше, ніж було раніше. Наприклад, 3 квітня війська Російської Федерації здійснили чотири атаки.

Наша артилерія завдавала вогневих ударів по скупченню особового складу та техніки. Під час боїв наші воїни знищили:

особового складу – до 80 осіб;

танків – 4 (з них захоплено – 1);

БТР – 9;

БМП – 10;

міномет – 1;

БМ-21 – 1;

авіаційної техніки – 17;

БПЛА – 1;

паливозаправники – 2.

"Ще одна доба героїчного спротиву добігає кінця. Щодня ворог втрачає техніку та живу силу. Втім, російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля", – йдеться у повідомленні штабу.

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