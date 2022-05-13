ВСУ отбили за сутки в зоне ООС 18 атак врага и уничтожили 13 танков

Украинские военные в зоне ООС отразили 12 мая 18 атак врага. / Фото: Коллаж: Сегодня

Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе на Донецком и Луганском направлениях. Обстановка сложная, но контролируемая.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ООС.

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Что происходит

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию больших калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания, больницы, школы и детские садики", – говорится в сообщении.

Как отмечается, украинские военные в зоне ООС отразили 12 мая 18 атак врага. За сутки военнослужащие уничтожили:

13 танков;

8 артиллерийских систем (одна из них – РСЗО);

27 единиц боевой бронированной техники;

2 единицы специальной инженерной техники;

5 автомобилей.

В то же время подразделения противовоздушной обороны на Донбассе сбили один многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" оккупантов.

Напомним, в течение суток 12 мая противовоздушная оборона Воздушных сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поразила семь воздушных целей российских оккупантов.

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