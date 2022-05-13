ЗСУ відбили за добу в зоні ООС 18 атак ворога і знищили 13 танків

Українські військові в зоні ООС відбили 12 травня 18 атак ворога. / Фото: Колаж: Сьогодні

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі на Донецькому і Луганському напрямках. Обстановка складна, але контрольована.

Про це повідомила в Facebook пресслужба ООС.

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Що відбувається

"Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи та дитячі садочки", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, українські військові в зоні ООС відбили 12 травня 18 атак ворога. За добу військовослужбовці знищили:

13 танків;

8 артилерійських систем (одна з них – РСЗВ);

27 одиниць бойової броньованої техніки;

2 одиниці спеціальної інженерної техніки;

5 автомобілів.

Водночас підрозділи протиповітряної оборони на Донбасі збили один багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" окупантів.

Нагадаємо, протягом доби 12 травня протиповітряна оборона Повітряних сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уразила сім повітряних цілей російських окупантів.

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