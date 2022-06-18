ВСУ "открыли" для врага новое смертоносное направление – Генштаб

В Генштабе ВСУ озвучили свежие потери оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Потери российских оккупантов с начала вторжения в Украину превышают 33 тысячи личного состава, почти 1,5 тысячи танков и сотни самолетов и вертолетов. За последние сутки оккупанты понесли большие потери на Криворожском направлении, где ранее не наблюдалась высокая активность боевых действий.

Такую информацию обнародовал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 33350 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1465 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 3573 (+10) ед,

артиллерийских систем – 739 (+5) ед,

РСЗО – 233 (+0) ед,

средства ПВО – 98 (+1) ед,

самолетов – 216 (+1) ед,

вертолетов – 180 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1),

крылатые ракеты – 129 (+0),

корабли/катера – 14 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2513 (+17) ед,

специальная техника – 55 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Криворожском направлении.

/ Фото: Генеральный штаб ВСУ

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В Генштабе рассказали о ситуации на фронте

На Донбассе российские войска концентрируют силы для наступления на Славянск и продолжают безуспешные попытки захватить Северодонецк. На Бахмутском направлении враг совершил неудачную попытку штурма позиций ВСУ и понес значительные потери.

Враг продолжает нести потери в живой силе и технике по всем направлениям. По имеющейся информации, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили как минимум 30 единиц разной техники и вооружения врага. Продолжаются взрывы складов боеприпасов врага. Фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 18 июня: враг нанес массированный ракетный удар по Кременчугу, а также продолжает обстреливать гражданских по всем направлениям фронта. Кроме этого, россия обустраивает дополнительные пути вблизи границы для большей поставки военной техники.