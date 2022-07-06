ВСУ отразили штурм оккупантов на трех направлениях – Генштаб

Российские оккупанты получили отпор на нескольких участках фронта / Фото: Коллаж: Сегодня
Вооруженные силы Украины 6 июля отразили вражеские штурмы на Харьковском, Славянском и Луганском направлениях.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24" со ссылкой на информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В частности, сообщается:
- ВСУ отбили штурмовые действия в направлении Казачья Лопань – Сосновка на Харьковщине.
- Враг пытается создать условия для проведения наступления на направлении Изюм – Славянск.
- Оккупанты наступали на Довгенькое – Мазановку на Славянском направлении. Получили отпор наших войск и отступили с потерями.
- На Краматорском направлении враг пытается захватить населенные пункты Верхнекаменское и Григоровка.
- Противник не прекращает попыток установить полный контроль над дорогой "Бахмут – Лисичанск".
- Наступление врага на направлениях Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское наши воины остановили и заставили оккупантов отойти.
- В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины в море находится 4 носителя высокоточного оружия.
В Генштабе рассказали о потерях врага
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 36 500 (+150 за сутки) человек ликвидировано;
- танков – 1600 (+6);
- боевых бронированных машин – 3789 (+17);
- артиллерийских систем – 812 (+6);
- РСЗО – 247;
- средств ПВО – 107 (+2);
- самолетов – 217;
- вертолетов – 187;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4);
- крылатых ракет – 153 (+9);
- кораблей/катеров – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2648 (+14);
- специальной техники – 65.
Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 июля.
Также Алексей Бурлаков сообщил о потерях врага по состоянию на 6 июля.