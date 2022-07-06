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ВСУ отразили штурм оккупантов на трех направлениях – Генштаб

Павел Заяц
6 июля, 19:28
Российские войска продолжают попытки наступления на Донбассе

Российские оккупанты получили отпор на нескольких участках фронта / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины 6 июля отразили вражеские штурмы на Харьковском, Славянском и Луганском направлениях.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24" со ссылкой на информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В частности, сообщается:

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  • ВСУ отбили штурмовые действия в направлении Казачья Лопань – Сосновка на Харьковщине.
  • Враг пытается создать условия для проведения наступления на направлении Изюм – Славянск.
  • Оккупанты наступали на Довгенькое – Мазановку на Славянском направлении. Получили отпор наших войск и отступили с потерями.
  • На Краматорском направлении враг пытается захватить населенные пункты Верхнекаменское и Григоровка.
  • Противник не прекращает попыток установить полный контроль над дорогой "Бахмут – Лисичанск".
  • Наступление врага на направлениях Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское наши воины остановили и заставили оккупантов отойти.
  • В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины в море находится 4 носителя высокоточного оружия.

В Генштабе рассказали о потерях врага

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 36 500 (+150 за сутки) человек ликвидировано;
  • танков – 1600 (+6);
  • боевых бронированных машин – 3789 (+17);
  • артиллерийских систем – 812 (+6);
  • РСЗО – 247;
  • средств ПВО – 107 (+2);
  • самолетов – 217;
  • вертолетов – 187;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4);
  • крылатых ракет – 153 (+9);
  • кораблей/катеров – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2648 (+14);
  • специальной техники – 65.

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

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Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 июля.

Также Алексей Бурлаков сообщил о потерях врага по состоянию на 6 июля.

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