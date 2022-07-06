ЗСУ відбили штурм окупантів на трьох напрямках – Генштаб

Російські окупанти отримали відсіч на кількох ділянках фронту / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України 6 липня відбили ворожі штурми на Харківському, Слов'янському та Луганському напрямках.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24" з посиланням на інформацію Генерального штабу Збройних сил України. Зокрема, повідомляється:

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ЗСУ відбили штурмові дії в напрямку Козача Лопань – Соснівка на Харківщині.

штурмові дії в напрямку Козача Лопань – Соснівка на Харківщині. Ворог намагається створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Окупанти наступали на Довгеньке – Мазанівку на Словʼянському напрямку. Отримали відсіч наших воїнів та відійшли з втратами.

наших воїнів та відійшли з втратами. На Краматорському напрямку ворог намагається захопити населені пункти Верхньокам’янське та Григорівка.

населені пункти Верхньокам’янське та Григорівка. Противник не припиняє спроб встановити повний контроль над дорогою "Бахмут – Лисичанськ".

над дорогою "Бахмут – Лисичанськ". Наступи ворога на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське наші воїни зупинили та змусили окупантів відійти .

. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України в морі утримується 4 носії високоточної зброї.

У Генштабі розповіли про втрати ворога

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.07 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 36 500 (+150 за добу) осіб ліквідовано;

танків – 1600 (+6);

бойових броньованих машин – 3789 (+17);

артилерійських систем – 812 (+6);

РСЗВ – 247;

засобів ППО – 107 (+2);

літаків – 217;

вертольотів – 187;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4);

крилатих ракет – 153 (+9);

кораблів/катерів – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2648 (+14);

спеціальної техніки – 65.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 липня.

Також Олексій Бурлаков повідомив про втрати ворога станом на 6 липня.