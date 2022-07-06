ЗСУ відбили штурм окупантів на трьох напрямках – Генштаб

Російські окупанти отримали відсіч на кількох ділянках фронту / Фото: Колаж: Сьогодні
Збройні сили України 6 липня відбили ворожі штурми на Харківському, Слов'янському та Луганському напрямках.
Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24" з посиланням на інформацію Генерального штабу Збройних сил України. Зокрема, повідомляється:
- ЗСУ відбили штурмові дії в напрямку Козача Лопань – Соснівка на Харківщині.
- Ворог намагається створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.
- Окупанти наступали на Довгеньке – Мазанівку на Словʼянському напрямку. Отримали відсіч наших воїнів та відійшли з втратами.
- На Краматорському напрямку ворог намагається захопити населені пункти Верхньокам’янське та Григорівка.
- Противник не припиняє спроб встановити повний контроль над дорогою "Бахмут – Лисичанськ".
- Наступи ворога на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське наші воїни зупинили та змусили окупантів відійти.
- У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України в морі утримується 4 носії високоточної зброї.
У Генштабі розповіли про втрати ворога
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.07 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 36 500 (+150 за добу) осіб ліквідовано;
- танків – 1600 (+6);
- бойових броньованих машин – 3789 (+17);
- артилерійських систем – 812 (+6);
- РСЗВ – 247;
- засобів ППО – 107 (+2);
- літаків – 217;
- вертольотів – 187;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4);
- крилатих ракет – 153 (+9);
- кораблів/катерів – 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2648 (+14);
- спеціальної техніки – 65.
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.
Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 липня.
Також Олексій Бурлаков повідомив про втрати ворога станом на 6 липня.