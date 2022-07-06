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ЗСУ відбили штурм окупантів на трьох напрямках – Генштаб

Павло Заяць
6 липня, 19:28
Російські війська продовжують спроби наступу на Донбасі

Російські окупанти отримали відсіч на кількох ділянках фронту / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України 6 липня відбили ворожі штурми на Харківському, Слов'янському та Луганському напрямках.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24" з посиланням на інформацію Генерального штабу Збройних сил України. Зокрема, повідомляється:

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  • ЗСУ відбили штурмові дії в напрямку Козача Лопань – Соснівка на Харківщині.
  • Ворог намагається створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.
  • Окупанти наступали на Довгеньке – Мазанівку на Словʼянському напрямку. Отримали відсіч наших воїнів та відійшли з втратами.
  • На Краматорському напрямку ворог намагається захопити населені пункти Верхньокам’янське та Григорівка.
  • Противник не припиняє спроб встановити повний контроль над дорогою "Бахмут – Лисичанськ".
  • Наступи ворога на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське наші воїни зупинили та змусили окупантів відійти.
  • У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України в морі утримується 4 носії високоточної зброї.

У Генштабі розповіли про втрати ворога

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.07 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 36 500 (+150 за добу) осіб ліквідовано;
  • танків – 1600 (+6);
  • бойових броньованих машин – 3789 (+17);
  • артилерійських систем – 812 (+6);
  • РСЗВ – 247;
  • засобів ППО – 107 (+2);
  • літаків – 217;
  • вертольотів – 187;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4);
  • крилатих ракет – 153 (+9);
  • кораблів/катерів – 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2648 (+14);
  • спеціальної техніки – 65.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 липня.

Також Олексій Бурлаков повідомив про втрати ворога станом на 6 липня.

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