ВСУ потеряли контроль над поселком вблизи Северодонецка – Гайдай

Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты взяли под контроль Метелкино вблизи Северодонецка. Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. При этом продолжается эвакуация населения.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Оккупанты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно россияне бьют по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. Тоже самое происходит в районах Тошковки и Устиновки, потому что захватчики хотят совершить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники.

"Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра", – заявил Гайдай.

Кроме того, оккупанты продолжают использовать "ползучую" тактику – Луганщину уничтожаюь из всего возможного оружия

"Тихая" эвакуация продолжается с лисичанскими силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике", – добавил глава ОВА.

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В ISW рассказали, как РФ уже расплачивается за попытки захватить Северодонецк

Войска России добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка 18 июня, но в значительной степени застопорились на других направлениях наступления. Оккупанты, вероятно, столкнутся с растущими потерями личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку вялотекущие бои за Северодонецк продолжаются. К такому выводу пришел американский Институт исследования войны (ISW) в своем отчете.

Исследователи считают, что войска РФ, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но ценой концентрации большей части имеющихся сил на этом небольшом участке. Другие российские операции на востоке Украины, в частности по захвату Славянска и продвижению к востоку от Бахмута, за последние две недели не принесли особого прогресса.

Как отмечают в ISW, оккупанты продолжают сталкиваться с проблемами боевого духа и дисциплины своих войск в Украине. Украинская разведка обнародовала информацию о перехваченных телефонных звонках 17 и 18 июня, в которых российские солдаты жаловались на условия на передовой, плохое оснащение и общую нехватку личного состава. Один военнослужащий утверждал, что подразделения в значительной степени истощены и что в некоторых батальонно тактических группах (БТГ) осталось всего 10-15 военнослужащих.

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18 июня оккупанты добились незначительных успехов при наступлении на Метелкино (к югу от Северодонецка), где они вели бои в течение последних нескольких дней.

Российские войска, вероятно, намерены захватить южные пригороды Северодонецка и продвинуться к берегу реки Северский Донец, прежде чем атаковать центр украинского сопротивления на химическом заводе "Азот". Кроме того, российские войска ведут бои за контроль над Сиротино, еще одним пригородом Северодонецка, сообщили в ISW.

Ранее мы рассказывали, что оккупанты сосредоточили подавляющее большинство имеющихся у них боевых сил для захвата Северодонецка и Лисичанска за счет других направлений, и несут при этом огромные потери.