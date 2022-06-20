ЗСУ втратили контроль над селищем поблизу Сєвєродонецька – Гайдай

Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти взяли під контроль Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька. Бої тривають у багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. Водночас триває евакуація населення.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Окупанти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те ж саме в районах Тошківки та Устинівки, бо загарбники хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки

"Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру", – заявив Гайдай.

Крім того, окупанти продовжують використовувати "повзучу" тактику – Луганщину винищують з усієї можливою зброї.

"Тиха" евакуація триває із Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці", – додав глава ОВА.

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В ISW розповіли, як РФ уже розплачується за спроби захопити Сєвєродонецьк

Війська Росії досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька 18 червня, але значною мірою зупинилися на інших напрямках наступу. Окупанти, ймовірно, зіштовхнуться з втратами особового складу та техніки, що зростає, що ускладнить спроби відновити наступальні операції в інших критичних точках, оскільки повільні бої за Сєвєродонецьк тривають. Такого висновку дійшов американський Інститут дослідження війни (ISW) у своєму звіті.

Дослідники вважають, що війська РФ, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк у найближчі тижні, але ціною концентрації більшої частини наявних сил на цій невеликій ділянці. Інші російські операції на сході України, зокрема щодо захоплення Слов'янська та просування на схід від Бахмута, за останні два тижні не принесли особливого прогресу.

Як зазначають в ISW, окупанти продовжують стикатися з проблемами бойового духу та дисципліни своїх військ в Україні. Українська розвідка оприлюднила інформацію про перехоплені телефонні дзвінки 17 та 18 червня, в яких російські солдати скаржилися на умови на передовій, погане оснащення та загальну нестачу особового складу. Один військовослужбовець стверджував, що підрозділи значною мірою виснажені і що у деяких батальйонно тактичних групах (БТГ) залишилося лише 10-15 військовослужбовців.

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18 червня окупанти досягли незначних успіхів при наступі на Метьолкіне (на південь від Сєвєродонецька), де вони вели бої протягом останніх кількох днів.

Російські війська, ймовірно, мають намір захопити південні передмістя Сєвєродонецька та просунутися до берега річки Сіверський Донець, перш ніж атакувати центр українського опору на хімічному заводі "Азот". Крім того, російські війська ведуть бої за контроль над Сиротиним, ще одним передмістям Сєвєродонецька, повідомили в ISW.

Раніше ми розповідали, що окупанти зосередили переважну більшість наявних у них бойових сил для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська за рахунок інших напрямків, і зазнають при цьому величезних втрат.