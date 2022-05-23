ВСУ рассказали, сколько уничтожили техники рашистов за неделю в зоне ООС

Украинцы наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Группировка Объединенных сил продолжает оборонную операцию на Донецком и Луганском направлениях. Оккупанты применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, а также наносят ракетно-бомбовые удары.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ООС.

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Что происходит

Как отмечается, украинские военные отразили 22 мая 11 атак врага. Так, за сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

6 танков;

10 единиц боевой бронированной техники;

6 вражеских автомобилей (2 из них с боеприпасами).

В то же время подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

За прошедшую неделю военнослужащие в зоне ООС отбили 84 вражеских атаки, а также уничтожили:

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один зенитный ракетный комплекс;

43 танка;

20 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО);

79 единиц боевой бронированной техники;

7 специальных бронированных автомобилей;

34 единицы автомобильной техники.

Кроме этого, за это время подразделениями ПВО сбиты 3 самолета и 18 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.

Напомним, Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Мариуполе российские оккупанты планируют с нового учебного года полностью русифицировать обучение, внедрив свои стандарты

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