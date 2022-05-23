ЗСУ розповіли, скільки знищили техніки рашистів за тиждень у зоні ООС

Українці завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі та техніці. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні
Угруповання Об’єднаних сил продовжує оборонну операцію на Донецькому і Луганському напрямках. Окупанти застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, а також завдають ракетно-бомбових ударів.
Про це в Facebook повідомила пресслужба ООС.
Що відбувається
Як зазначається, українські військові відбили 22 травня 11 атак ворога. Так, за добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 6 танків;
- 10 одиниць бойової броньованої техніки;
- 6 ворожих автомобілів (2 із них з боєприпасами).
Водночас підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-25 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці в зоні ООС відбили 84 ворожих атаки, а також знищили:
- один зенітний ракетний комплекс;
- 43 танки;
- 20 артилерійських систем (з них 4 РСЗВ);
- 79 одиниць бойової броньованої техніки;
- 7 спеціальних броньованих автомобілів;
- 34 одиниці автомобільної техніки.
Крім цього, за цей час підрозділами ППО збито 3 літаки та 18 безпілотних літальних апаратів окупанта.
Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Маріуполі російські окупанти планують із нового навчального року повністю русифікувати навчання, впровадивши свої стандарти.