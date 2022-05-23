ЗСУ розповіли, скільки знищили техніки рашистів за тиждень у зоні ООС

Українці завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі та техніці. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Угруповання Об’єднаних сил продовжує оборонну операцію на Донецькому і Луганському напрямках. Окупанти застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, а також завдають ракетно-бомбових ударів.

Про це в Facebook повідомила пресслужба ООС.

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Що відбувається

Як зазначається, українські військові відбили 22 травня 11 атак ворога. Так, за добу військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

6 танків;

10 одиниць бойової броньованої техніки;

6 ворожих автомобілів (2 із них з боєприпасами).

Водночас підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-25 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці в зоні ООС відбили 84 ворожих атаки, а також знищили:

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один зенітний ракетний комплекс;

43 танки;

20 артилерійських систем (з них 4 РСЗВ);

79 одиниць бойової броньованої техніки;

7 спеціальних броньованих автомобілів;

34 одиниці автомобільної техніки.

Крім цього, за цей час підрозділами ППО збито 3 літаки та 18 безпілотних літальних апаратів окупанта.

Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Маріуполі російські окупанти планують із нового навчального року повністю русифікувати навчання, впровадивши свої стандарти.

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