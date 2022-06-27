ВСУ разнесли остров Змеиный: чего лишились оккупанты (видео)

Чем ударили по захваченному нашему острову пока неизвестно / Коллаж "Сегодня"
Вооруженные силы Украины продолжают планомерно уничтожать позиции оккупационных российских войск, уверовавших, что они заняли хорошие позиции на украинском острове Змеиный. Этой ночью было нанесено более десяти точных поражений по нашей островной территории.
Об этом сообщается на телеграм-канале ВСУ.
Что известно
Подробностей по результатам ударов пока немного.
"Мы разведаем результаты, но уже сейчас имеем первый отчет о том, что был поражен еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"", – написали представители ВСУ.
Также наши защитники продемонстрировали видео одного из ударов.
Проклятое место
- Как и Чернобаевка в Херсонской области захваченный оккупантами остров Змеиный становится братской могилой для захватчиков.
- 22 июня стало известно, что ракетный удар ВСУ по оккупированному острову Змеиный лишил Черноморский флот России значительного преимущества в Черном море.
- В тот день, по мнению экспертов, в вероятной зоне поражения комплекса "Гарпун"оказался весь Черноморский флот РФ.
- 17 июня стало известно, что в районе острова Змеиный ракетами Harpoon был поражен российский буксир "Василий Бех", который вез российским захватчикам подкрепление, боеприпасы и имел на борту новейшие системы ПРО.
- В свою очередь военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему оккупанты так усердно держатся за небольшой кусочек земли в открытом море под названием Змеиный.