ЗСУ рознесли острів Зміїний: що втратили окупанти (відео)

Чим ударили по захопленому нашому острові поки невідомо / Колаж "Сьогодні"

Збройні сили України продовжують планомірно знищувати позиції окупаційних російських військ, які повірили, що вони зайняли зручні позиції на українському острові Зміїний. Цієї ночі було завдано понад десять точних уражень по нашій острівній території.

Про це повідомляють у телеграм-каналі ЗСУ.

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Що відомо

Подробиць за результатами ударів поки що небагато.

"Ми дорозвідуємо результати, але вже зараз маємо перший звіт про те, що було уражено ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", – написали представники ЗСУ.

Також наші захисники продемонстрували відео одного з ударів.

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Прокляте місце