ЗСУ рознесли острів Зміїний: що втратили окупанти (відео)

Чим ударили по захопленому нашому острові поки невідомо / Колаж "Сьогодні"
Збройні сили України продовжують планомірно знищувати позиції окупаційних російських військ, які повірили, що вони зайняли зручні позиції на українському острові Зміїний. Цієї ночі було завдано понад десять точних уражень по нашій острівній території.
Про це повідомляють у телеграм-каналі ЗСУ.
Що відомо
Подробиць за результатами ударів поки що небагато.
"Ми дорозвідуємо результати, але вже зараз маємо перший звіт про те, що було уражено ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", – написали представники ЗСУ.
Також наші захисники продемонстрували відео одного з ударів.
Прокляте місце
- Як і Чорнобаївка на Херсонщині, захоплений окупантами острів Зміїний стає братською могилою для загарбників.
- 22 червня стало відомо, що ракетний удар ЗСУ по окупованому острові Зміїний позбавив Чорноморський флот Росії значної переваги в Чорному морі.
- Того дня, на думку експертів, у ймовірній зоні враження комплексу "Гарпун"опинився весь Чорноморський флот РФ.
- 17 червня стало відомо, що в районі острова Зміїний ракетами Harpoon був уражений російський буксир "Василь Бех", який віз російським загарбникам підкріплення, боєприпаси та мав на борту нові системи ПРО.
- Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому окупанти так уперто тримаються за невеликий шматочок землі у відкритому морі під назвою Зміїний.