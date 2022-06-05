ВСУ разрушили все планы оккупантов в Северодонецке – британская разведка

Украинские защитники отодвинули оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

За последние 24 часа украинские силы провели контратаки в Северодонецке и остановили продвижение российских сил. Сейчас российские силы задействованы в этом районе. Но эти войска плохо оснащены и обучены.

Об этом сообщили в разведке Минобороны Британии.

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"За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в городе Северодонецк на востоке Украины, что, вероятно, свело на нет оперативный импульс российских сил, ранее набранный за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи", – говорят в разведке.

В отчете Минобороны сообщают, что российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный из резерва возглавляемых Россией сил так называемой "ЛНР". Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники.

"Использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов — это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, понесенные регулярными российскими силами", – добавили в разведке.

Генштаб сообщил о новом этапе боев за Северодонецк

Российские оккупанты пытаются сдержать украинских военных на Донецком направлении, нарушая системы логистического обеспечения. В то же время продолжаются боевые действия за установку полного контроля за город Северодонецк. Об этом в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

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В Генштабе сообщили, что враг нанес четыре ракетных удара из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме этого, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.

В то же время на Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка.

Также нанесены авиационные удары вертолетами Ка-52 недалеко от Горского, Яковлевки и Мирной Долины, а самолетами Су-25 – по району населенного пункта Устиновка.

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