ЗСУ зруйнували всі плани окупантів у Сєвєродонецьку – британська розвідка

Українські захисники відсунули окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

За останні 24 години українські сили провели контратаки у Сєвєродонецьку та зупинили просування російських сил. Наразі російські сили пущені в дію у цьому районі. Але ці війська погано оснащені та навчені.

Про це повідомили у розвідці Міноборони Британії.

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"За останні 24 години українські сили зробили контратаки в місті Сєвєродонецьк на сході України, що, ймовірно, звело нанівець оперативний імпульс російських сил, раніше набраних внаслідок концентрації бойових підрозділів та вогневої потужності", – кажуть у розвідці.

У звіті Міноборони повідомляють, що російські сили, залучені в цьому районі, включають особовий склад, мобілізований із резерву очолюваних Росією сил так званої "ЛНР". Ці війська погано оснащені й навчені, і їм не вистачає важкої техніки.

"Використання проксі-піхоти для операцій із зачистки міст – це російська тактика, яка раніше застосовувалася в Сирії, де Росія долучала корпус сирійської армії для нападу на міські райони. Такий підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, завдані регулярними російськими силами", – додали у розвідці.

Генштаб повідомив про новий етап боїв за Сєвєродонецьк

Російські окупанти намагаються стримати українських військових на Донецькому напрямку, порушуючи системи логістичного забезпечення. Водночас тривають бойові дії за встановлення повного контролю за місто Сєвєродонецьк. Про це в Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.

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У Генштабі повідомили, що ворог завдав чотири ракетні удари з тактичного ракетного комплексу "Точка-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім цього, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ та Соледар.

Водночас на Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка.

Також завдано авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки та Мирної Долини, а літаками Су-25 – по району населеного пункту Устинівка.

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