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ВСУ сбили беспилотник оккупантов стоимостью 7 млн долларов

Владимир Козырь
3 мая, 01:20
Враг продолжает нести потери

За сутки противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбито восемь воздушных целей оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Пилотированная авиация оккупантов за прошедшие сутки фактически не входила в зону действия украинского ПВО. Противник продолжает наносить ракетные удары и использовать беспилотники.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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За сутки, 2 мая, противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбиты восемь воздушных целей – один БПЛА "Форпост" и семь "Орлан-10".

"Форпост", сбитый подразделением ЗРВ воздушного командования "Юг", является дорогостоящим аппаратом, который оценивается в 7 миллионов долларов.

"Авиация Воздушных Сил продолжает бить оккупантов с воздуха, нанося мощные удары по позициям, колоннам, логистике и живой силе рашистов разными видами вооружения", — говорится в сообщении.

За день ВСУ уничтожили 75 оккупантов на Востоке

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 2 мая оккупационные войска совершили одну атаку.

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"Наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами", – говорится в сообщении.

Потери врага составляют:

  • личного состава – 75;
  • танков – 2;
  • БМП – 6;
  • ББМ – 5;
  • артиллерийских систем – 1;
  • минометных расчетов – 2;
  • АТ – 3;
  • БПЛА – 4;
  • специальная техника – 1.

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