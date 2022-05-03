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ЗСУ збили безпілотник окупантів вартістю 7 млн доларів

Володимир Козир
3 травня, 01:20
Ворог продовжує зазнавати втрат

За добу протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито вісім повітряних цілей окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Пілотована авіація окупантів протягом минулої доби фактично не входила у зону дії української ППО. Противник продовжує завдавати ракетних ударів та використовувати безпілотники.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Деталі

За добу, 2 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито вісім повітряних цілей – один БПЛА "Форпост" та сім "Орлан-10".

"Форпост", збитий підрозділом ЗРВ повітряного командування "Південь", є дороговартісним апаратом, який оцінюють у 7 мільйонів доларів.

"Авіація Повітряних Сил продовжує бити окупантів з повітря, завдаючи потужних ударів по позиціях, колонах, логістиці та живій силі рашистів різними видами озброєння", — йдеться у повідомленні.

За день ЗСУ знищили 75 окупантів на Сході

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 2 травня окупаційні війська здійснили одну атаку.

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"Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад із боєприпасами", — йдеться в повідомленні.

Втрати ворога складають:

  • особового складу – 75;
  • танків – 2;
  • БМП – 6;
  • ББМ – 5;
  • артилерійських систем – 1;
  • мінометних розрахунків – 2;
  • АТ – 3;
  • БПЛА – 4;
  • спеціальна техніка – 1.

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