ЗСУ збили безпілотник окупантів вартістю 7 млн доларів

За добу протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито вісім повітряних цілей окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Пілотована авіація окупантів протягом минулої доби фактично не входила у зону дії української ППО. Противник продовжує завдавати ракетних ударів та використовувати безпілотники.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
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За добу, 2 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито вісім повітряних цілей – один БПЛА "Форпост" та сім "Орлан-10".
"Форпост", збитий підрозділом ЗРВ повітряного командування "Південь", є дороговартісним апаратом, який оцінюють у 7 мільйонів доларів.
"Авіація Повітряних Сил продовжує бити окупантів з повітря, завдаючи потужних ударів по позиціях, колонах, логістиці та живій силі рашистів різними видами озброєння", — йдеться у повідомленні.
За день ЗСУ знищили 75 окупантів на Сході
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 2 травня окупаційні війська здійснили одну атаку.
"Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад із боєприпасами", — йдеться в повідомленні.
Втрати ворога складають:
- особового складу – 75;
- танків – 2;
- БМП – 6;
- ББМ – 5;
- артилерійських систем – 1;
- мінометних розрахунків – 2;
- АТ – 3;
- БПЛА – 4;
- спеціальна техніка – 1.