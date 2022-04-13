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ВСУ сбили два самолета оккупантов, которые атаковали Харьковскую область

Мария Дмитренко
13 апреля, 15:42
Российские военные продолжают нести потери

ВСУ сбили два самолета РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Мобильные подразделения Вооруженных сил Украины сбили два российских самолета, которые бомбардировали населенные пункты Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram.

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"Сегодня (13 апреля. – Ред.) мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины. Верим в наши Вооруженные силы Украины, которые круглосуточно обороняют Харьковскую область", – написал он.

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