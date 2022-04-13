ВСУ сбили два самолета оккупантов, которые атаковали Харьковскую область

ВСУ сбили два самолета РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Мобильные подразделения Вооруженных сил Украины сбили два российских самолета, которые бомбардировали населенные пункты Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram.
"Сегодня (13 апреля. – Ред.) мобильные подразделения ВСУ сбили 2 российских самолета, которые атаковали населенные пункты Харьковщины. Верим в наши Вооруженные силы Украины, которые круглосуточно обороняют Харьковскую область", – написал он.
Ситуация в Харькове и области
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов поделился подробностями очередных атак армии РФ против мирных жителей региона. Враг обстреливал гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве и Дергачах.
- 9 апреля Харьков подвергся бомбардировке новым видом оружия – снарядами, которые бесшумно спускаются на парашюте и не дают людям шанса по звуку определить опасность.
- 7 апреля российские оккупанты обстреляли из артиллерии мирное население Харькова, в результате чего есть погибшие и раненые.
- 5 апреля российские преступные войска нанесли более 50 ударов по Харьковской области. Жертвами этого обстрела стали шестеро украинцев.
- 4 апреля российские войска нанесли 54 удара по Харьковской области. В результате погибли 6 человек и еще 9 получили ранения.