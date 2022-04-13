ЗСУ збили два літаки окупантів, які атакували Харківщину

ЗСУ збили два літаки РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Мобільні підрозділи Збройних сил України збили два російські літаки, які бомбардували населені пункти Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram.
"Сьогодні (13 квітня. – Ред.) мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віримо у наші Збройні сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", – написав він.
Ситуація у Харкові та області
- Голова Харківської ОВ Олег Синєгубов поділився подробицями чергових атак армії РФ проти мирних мешканців регіону. Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві та Дергачах.
- 9 квітня Харків зазнав бомбардування новим видом зброї – снарядами, які безшумно спускаються на парашуті та не дають людям шансу по звуку визначити небезпеку.
- 7 квітня російські окупанти обстріляли з артилерії мирне населення Харкова, внаслідок чого є загиблі та поранені.
- 5 квітня російські злочинні війська завдали понад 50 ударів по Харківщині. Жертвами цього обстрілу стали шестеро українців.
- 4 квітня російські війська завдали 54 ударів по Харківщині. Внаслідок чого загинули 6 осіб та ще 9 отримали поранення.