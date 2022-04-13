ЗСУ збили два літаки окупантів, які атакували Харківщину

ЗСУ збили два літаки РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Мобільні підрозділи Збройних сил України збили два російські літаки, які бомбардували населені пункти Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

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"Сьогодні (13 квітня. – Ред.) мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віримо у наші Збройні сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", – написав він.

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