ВСУ сбили в воздухе 300-ю цель с начала вторжения РФ

ВСУ уничтожили штурмовик Су-25/Фото: Wikimedia Commons/Igor Bubin, коллаж: "Сегодня"

Украинские зенитные ракетные войска 12 апреля сбили 300-ю цель с начала войны РФ против нашей страны. Юбилейной воздушной целью стал вражеский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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"12 апреля на Востоке и Юге Украины, где больше всего осуществляет авианалеты российская авиация, наблюдалась не слишком благоприятная погода для выполнения задач. Поэтому интенсивность полетов вражеской авиации была низкой", — отметили военные.

Впрочем, это не помешало зенитным ракетным войскам Воздушных Сил ВСУ поразить вражеский штурмовик Су-25. А это — 300-я юбилейная цель войск, сбитая с начала широкомасштабного вторжения оккупантов в Украину.

Целями зенитных ракет Воздушных Сил являются: самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Под Николаевом ВСУ сбили российский бомбардировщик

Зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ сбило российский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.

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Оккупанты пытаются улучшить свое положение на Николаевском направлении, но украинские войска продолжают уничтожать врага, оттесняя с занимаемых позиций и уничтожая его ресурсы.