ЗСУ збили в повітрі 300-ту ціль з початку вторгнення РФ

ЗСУ знищили штурмовик Су-25/Фото: Wikimedia Commons/Igor Bubin, колаж: "Сьогодні"

Українські зенітні ракетні війська 12 квітня збили 300-ту ціль з початку війни РФ проти нашої країни. Ювілейною повітряною ціллю став ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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"12 квітня на Сході та Півдні України, де найбільше здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалась не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тож інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою", — зазначили військові.

Втім, це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил ЗСУ вразити ворожий штурмовик Су-25. А це — 300-та ювілейна ціль військ, збита з початку широкомасштабного вторгнення окупантів в Україну.

Цілями зенітних ракетних військ Повітряних Сил є: літаки, вертольоти, безпілотники, крилаті та балістичні ракети.

Під Миколаєвом ЗСУ збили російський бомбардувальник

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався атакувати Миколаїв.

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Окупанти намагаються поліпшити своє становище на Миколаївському напрямку, але українські війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи з займаних позицій та знищуючи його ресурси.