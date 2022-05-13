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ВСУ уничтожили 200 самолетов и почти 27 тысяч военных РФ – Генштаб

Валентина Шаповал
13 мая, 10:51
С 24 февраля по 13 мая российские военные в бою с ВСУ потеряли 2900 боевых бронированных машин

Российские военные несут потери / Коллаж "Сегодня"

С начала широкомасштабной войны 24 февраля России против Украины российская армия потеряла 26 900 солдат, а также 200 самолетов и более 1200 танков. За прошлые сутки наибольшие потери военные Российской Федерации понесли на Кураховском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05:

  • личный состав – около 26 900 (+250) военных,
  • танки ‒ 1205 (+10) ед.,
  • боевые бронированные машины ‒ 2900 (+27) ед.,
  • артиллерийские системы – 542 (+8) ед.,
  • РСЗО – 193 (+2) ед.,
  • средства ПВО – 88 (+1) ед.,
  • самолеты – 200 (+1) ед.,
  • вертолеты – 162 (+1) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),
  • крылатые ракеты – 95 (+1),
  • корабли / катера – 13 (+0) ед.,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2042 (+23) ед.,
  • специальная техника – 41 (+0).

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