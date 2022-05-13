ВСУ уничтожили 200 самолетов и почти 27 тысяч военных РФ – Генштаб

Российские военные несут потери / Коллаж "Сегодня"

С начала широкомасштабной войны 24 февраля России против Украины российская армия потеряла 26 900 солдат, а также 200 самолетов и более 1200 танков. За прошлые сутки наибольшие потери военные Российской Федерации понесли на Кураховском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05:

личный состав – около 26 900 (+250) военных,

танки ‒ 1205 (+10) ед.,

боевые бронированные машины ‒ 2900 (+27) ед.,

артиллерийские системы – 542 (+8) ед.,

РСЗО – 193 (+2) ед.,

средства ПВО – 88 (+1) ед.,

самолеты – 200 (+1) ед.,

вертолеты – 162 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),

крылатые ракеты – 95 (+1),

корабли / катера – 13 (+0) ед.,

автомобильная техника и автоцистерны – 2042 (+23) ед.,

специальная техника – 41 (+0).

Ситуация в Украине

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